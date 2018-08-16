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В Ростове-на-Дону приземлился самолет из Антальи
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В Ростове-на-Дону приземлился самолет, экстренно севший ранее в Анталье 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры борта из Туниса, который совершил экстренную посадку в турецкой Анталии, прилетели в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в ростовском аэропорту.
"Пассажиры, которые летели из Туниса в Ростов-на-Дону, но их самолет совершил экстренную посадку в Анталии, приземлились в Ростове. Самолет сел в 19.02 (мск)", — сообщили в ростовском аэропорту Платов.
Ранее об экстренной посадке самолета компании "Северный ветер", летевшего рейсом из тунисского Монастира в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в ростовском аэропорту. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, служба безопасности местного аэропорта подтвердила, что в нем была совершена экстренная посадка российского лайнера.
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