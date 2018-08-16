Суд решил судьбу Серебренникова

Суд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября

Мосгорсуд в четверг оставил под домашним арестом до 19 сентября режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищении выделенных на проект "Платформа" средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить Серебренникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 сентября", — огласил постановление судья.

Серебренников на заседании суда в очередной раз заявил о своей невиновности, отметив, что следствие за год его изоляции от общества не нашло никаких фактов его вины. "Следующий год в России объявлен Годом театра, но я уже год под домашним арестом — у меня свой год театра. За этот "год театра" следствие не нашло ничего, что оправдывало бы мою изоляцию от общества и что доказывало бы мою вину", — зачитал Серебренников суду заранее подготовленную речь.

На заседании следователь сообщил, что режиссер ознакомился с 218 томами дела, его защитники прочитали больше 240 томов, а всего уголовное дело содержит 258 томов.

"Оснований для отмены меры пресечения нет, так как Серебренников обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе группы лиц и продолжает ознакомление с материалами дела", — сказал представитель Следственного комитета.

В свою очередь адвокат Дмитрий Харитонов просил об освобождении режиссера под залог в размере, установленном судом. Срок ознакомления с материалами дела установлен Басманным судом до 1 сентября.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" режиссера Серебренникова по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Всем фигурантам уголовного дела вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).