В Краснодаре упал дельтаплан, пострадал пилот

В Краснодаре упал дельтаплан, пострадал 72-летний пилот

Дельтаплан упал в Краснодаре , по предварительным данным, из-за ошибки 72-летнего пилота, который госпитализирован, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ (ЮСУТ).

По предварительным данным ведомства, в четверг около 10.00 в районе поселка Березовый Краснодара упал дельтаплан под управлением 72-летнего местного жителя. В результате падения пилот получил перелом бедра, он госпитализирован в Краевую клиническую больницу № 1.

"Причиной падения могло стать неправильное управление дельтапланом в условиях сильного ветра", — сообщает ведомство.

Проводится доследственная проверка, информирует ЮСУТ.