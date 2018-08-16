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В Краснодаре упал дельтаплан, пострадал пилот
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В Краснодаре упал дельтаплан, пострадал 72-летний пилот 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ
Дельтаплан упал в Краснодаре, по предварительным данным, из-за ошибки 72-летнего пилота, который госпитализирован, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ (ЮСУТ).
По предварительным данным ведомства, в четверг около 10.00 в районе поселка Березовый Краснодара упал дельтаплан под управлением 72-летнего местного жителя. В результате падения пилот получил перелом бедра, он госпитализирован в Краевую клиническую больницу № 1.
"Причиной падения могло стать неправильное управление дельтапланом в условиях сильного ветра", — сообщает ведомство.
Проводится доследственная проверка, информирует ЮСУТ.
"Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев и проводят другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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