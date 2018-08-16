Стали известны подробности расстрела семьи в Москве

Москвич, 16 августа устроивший стрельбу на пороге своей карьеры, хотел убить жену, но ее спасли родители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мать и отец женщины загородили ее собой, когда увидели у ее мужа ружье.

В итоге мужчина застрелил тещу и серьезно ранил тестя. Жена стрелка успела убежать.

По информации Mash, женщина была замужем за этим человеком с 2011 года. Они жили вместе с двумя детьми. Отношения пары испортились, когда мужчина начал ревновать супругу и угрожать ей убийством в случае развода.

Несколько дней назад супруги поссорились, женщина забрала детей и уехала к отцу и матери. Следующим утром она решила поговорить с мужчиной и взяла с собой родителей. Mash отмечает, что в момент совершения преступления ее супруг был пьян.