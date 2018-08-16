Ещё
Стали известны подробности расстрела семьи в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности расстрела семьи в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвич, 16 августа устроивший стрельбу на пороге своей карьеры, хотел убить жену, но ее спасли родители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, мать и отец женщины загородили ее собой, когда увидели у ее мужа ружье.
В итоге мужчина застрелил тещу и серьезно ранил тестя. Жена стрелка успела убежать.
По информации Mash, женщина была замужем за этим человеком с 2011 года. Они жили вместе с двумя детьми. Отношения пары испортились, когда мужчина начал ревновать супругу и угрожать ей убийством в случае развода.
Несколько дней назад супруги поссорились, женщина забрала детей и уехала к отцу и матери. Следующим утром она решила поговорить с мужчиной и взяла с собой родителей. Mash отмечает, что в момент совершения преступления ее супруг был пьян.
Ранее в СК сообщили, что на востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по родственникам, а затем покончил с собой. Следователи заявили, что теща стрелявшего погибла, а тесть оказался на операционном столе. По факту случившегося возбудили дело об убийстве и покушении на убийство.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места кровавой бойни в Москве44
В Германии признали Крым российским420
«Россия захлебнется кровью»: в Киеве похвастались «мощью» ВСУ206
Названа новая цель России в Европе36
Кустурица показал пример Вайкуле47
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение