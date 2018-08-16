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В Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Украины
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В Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Альпинист-одиночка из Украины погиб, сорвавшись со скалы, в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 15.40 мск в четверг поступила информация, что в Черекском районе на горе Малый Укью на высоте 3800 метров при прохождении по маршруту сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка из Украины, 1984 года рождения", — говорится в сообщении.
На место происшествия на коммерческом вертолете Heliaction вылетели трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В 16.15 мск спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста в поселок Кашхатау и передали его следственно-оперативной группе", — уточнили в МЧС.
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