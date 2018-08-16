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С Эльбруса эвакуировали альпиниста
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С Эльбруса эвакуировали альпиниста, которому стало плохо при восхождении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо во время восхождения, после чего его вертолетом транспортировали в Пятигорск, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ранее ГУ МЧС РФ по КБР сообщало, что в 7.40 мск в четверг поступила предварительная информация, что на Эльбрусе в районе седловины на высоте 5300 метров сорвался участник восхождения, 1962 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести. Для оказания помощи мужчине на место вышли четверо спасателей отряда "Центроспас" МЧС России.
"По уточненным данным, срыва не было, у альпиниста наблюдались признаки горной болезни. На высоте 4800 метров медики отряда "Центроспас" оказали ему первую медицинскую помощь и спустили в поселок Терскол. Оттуда его на коммерческом вертолете Heliaction эвакуировали в Пятигорск", — сказал собеседник агентства.
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