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В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе
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В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Belga/Anthony Dehez
Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро.
"Да, мы подтверждаем факт ограбления", — сказали РИА Новости в четверг в городском комиссариате.
По данным газеты Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду. Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожай расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.
По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.
По факту преступления прокуратурой Льежа начато расследование.
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