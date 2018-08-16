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Москвич с оружием устроил кровавую бойню
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Москвич расстрелял семью и покончил с собой 

Рамблер 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Житель Москвы убил тещу, ранил тестя и совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Инцидент произошел нынешним утром на Хабаровской улице на востоке Москвы. 15 июня преступник поссорился с женой, и она решила переночевать у своих родителей, а сегодня вернулась туда вместе с ними.
Открывший дверь супруг начал стрелять из оружия, ранив тестя и убив тещу. Жене стрелка удалось убежать, после чего мужчина покончил с собой. Раненый тесть в настоящее время находится в больнице.
По факту произошедшего московское управление СК возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» и уже приступило к его расследованию — опросу соседей и установлению всех обстоятельств инцидента.
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