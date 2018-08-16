Москвич с оружием устроил кровавую бойню

Москвич расстрелял семью и покончил с собой

Житель Москвы убил тещу, ранил тестя и совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел нынешним утром на Хабаровской улице на востоке Москвы. 15 июня преступник поссорился с женой, и она решила переночевать у своих родителей, а сегодня вернулась туда вместе с ними.

Открывший дверь супруг начал стрелять из оружия, ранив тестя и убив тещу. Жене стрелка удалось убежать, после чего мужчина покончил с собой. Раненый тесть в настоящее время находится в больнице.