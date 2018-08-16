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Житель Одессы облил кислотой мальчика
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Житель Одессы облил кислотой игравшего под его окнами мальчика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Приморского района Одессы облил игравшего под его окнами 12-летнего мальчика кислотой, подросток госпитализирован с ожогами, мужчина задержан, сообщили в областном управлении нацполиции.
"Недовольный человек распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", — сообщает пресс-служба управления.
По данным правоохранителей, инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами одессита.
Для установления характера повреждений подросток был направлен в больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
Глава управления Дмитрий Головин сообщил в Facebook о задержании подозреваемого, " который облил ребенка кислотой".
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