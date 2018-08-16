Житель Одессы облил кислотой мальчика

Житель Одессы облил кислотой игравшего под его окнами мальчика

Житель Приморского района Одессы облил игравшего под его окнами 12-летнего мальчика кислотой, подросток госпитализирован с ожогами, мужчина задержан, сообщили в областном управлении нацполиции.

"Недовольный человек распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", — сообщает пресс-служба управления.

По данным правоохранителей, инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами одессита.

Для установления характера повреждений подросток был направлен в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".