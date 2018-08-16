Ещё
Бывшего замглавы СК приговорили к колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерала СК Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о взятке 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд в четверг приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК РФ Дениса Никандрова к 5,5 годам колонии по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дополнительно Никандров лишен звания, однако штраф суд назначать не стал.
"Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев без штрафа. Лишить его специального звания "генерал юстиции"", — огласил решение судья Андрей Росновский.
Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части была оглашена лишь вводная и резолютивная часть приговора.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали Крым российским174
Москвич с оружием устроил кровавую бойню147
Раскрыт большой обман «Дома-2»26
Появились фото побоев сестер Хачатурян70
На Украине решили разорить Россию и лишить ее имени90
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение