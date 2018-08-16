Бывшего замглавы СК приговорили к колонии

Генерала СК Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о взятке

Дополнительно Никандров лишен звания, однако штраф суд назначать не стал.

"Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев без штрафа. Лишить его специального звания "генерал юстиции"", — огласил решение судья Андрей Росновский.

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части была оглашена лишь вводная и резолютивная часть приговора.