Аэропорт Будапешта закрыли из-за контейнера из РФ

Аэропорт Будапешта закрыли из-за контейнера из России

Один из терминалов аэропорта Будапешта был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, привезенном из России . В нем находилось радиоактивное вещество, сообщает Reuters со ссылкой на власти Венгрии

По словам представителей аэропорта, из-за закрытия терминала были задержаны восемь рейсов. Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии Мартон Хайду отметил, что никто из пассажиров не пострадал. Он также добавил, что вредные для здоровья вещества не попали в окружающую среду.

Проверка была проведена из-за перегревшегося контейнера, в котором находился изотоп иридия. Вещество было заказано венгерской компанией в российском городе Димитровграде . Контейнер находился на борту самолета, прилетевшего в Будапешт из Стамбула

По словам представителя компании Izotop Intezet Kft, повышение температуры при транспортировке подобных материалов — нормальное явление.