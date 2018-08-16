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На рейсе Москва-Сеул произошло ЧП
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Летевший в Сеул самолет сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Самолет, летевший рейсом Москва — Сеул, в ночь на четверг совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. После госпитализации почувствовавшего себя плохо пассажира рейс был продолжен. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе аэропорта.
"В ночь на четверг в 01:50 (23:50 мск) в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс SU-250 Москва — Сеул. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", — сказали в пресс-службе.
По прилете в Екатеринбург пассажир был госпитализирован. В 04:42 (02:42 мск) самолет отправился в пункт назначения, добавили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
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