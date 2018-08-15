На Урале произошло обрушение на шахте

Свердловской области в результате обрушения на шахте под завалами оказались два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, в шахте работали более 130 человек.

Как отмечается, в настоящее время под завалами находятся два человека.

Ранее сообщалось, что при обвале кровли в шахте "Дальняя" в Ростовской области погиб один человек.