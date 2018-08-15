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На Урале произошло обрушение на шахте
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На Урале произошло обрушение на шахте 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Свердловской области в результате обрушения на шахте под завалами оказались два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, в шахте работали более 130 человек.
Как отмечается, в настоящее время под завалами находятся два человека.
Ранее сообщалось, что при обвале кровли в шахте "Дальняя" в Ростовской области погиб один человек.
Как отмечалось, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обрушения шахты в Ростовской области.
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