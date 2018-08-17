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В Москве таксист напал на пешехода с ножом
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В Москве таксист напал на пешехода с ножом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы водитель такси напал на пешехода с ножом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Инцидент произошел в районе дома 31 по Люблинской улице около 19.30.
"По предварительным данным, водитель нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся. В настоящее время полицейские предпринимают меры для розыска и задержания подозреваемого", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель был на автомобиле Kia Rio. Для его поиска введен план "Перехват".
Ранее сообщалось, что в Москве предложили создать "черный список" таксистов, на которых пассажиры жаловались из-за агрессивного поведения и рукоприкладства.
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