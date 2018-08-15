Названа причина сбоя в метро

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В метрополитене рассказали о причине сбоя на зеленой ветке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Движение на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено, рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе метро.
Отмечается, что в настоящее время движение на зеленой ветке осуществляется в соответствии с графиком. Техническая неисправность была оперативно устранена.
Сбой произошел в связи с незначительной неисправностью контактного рельса на станции "Автозаводская" — было временно приостановлено движение поездов на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово".
Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Приехавшие на место сотрудники МЧС исключили возможность возгорания.
Как сообщалось, поезда на зеленой ветке Московского метрополитена курсировали с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщалось.
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