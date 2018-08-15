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Нападение подростков на беременную попало на видео
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Нападение подростков на беременную попало на видео 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Хабаровские подростки избили беременную женщину и пригрозили собаке «папой полиционером». Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик «Типичный Хабаровск».
Оба инцидента произошли накануне в Южном районе города. Первый начался с того, что семейная пара сделала замечание школьникам, распивавшим алкоголь и ругавшимся матом на детской площадке. В ответ молодые люди избили мужчину, порвав его футболку.
После этого потерпевший усадил беременную супругу в автомобиль, в котором находился его коллега, и вернулся домой, чтобы переодеться, так как торопился на работу.
Однако избиения мужчины школьникам оказалось недостаточно. Сначала один из них разбил стекло передней пассажирской двери ногой и ударил рукой сидевшую в кресле беременную женщину. Затем школьник рукой разбил стекло задней двери, ударил мужчину и стал открывать дверь.
Тем же занимался и пассажир, который, покинув авто, утихомирил сразу двух набросившихся на него подростков несколькими ударами.
Второй инцидент произошел через несколько минут после первого. На видеозаписи, которую опубликовал паблик, запечатлен конфликт тех же молодых людей с мужчиной, который выгуливал во дворе свою овчарку.
Нетрезвая девушка, которая входила в компанию молодых людей, приблизилась к оператору и объяснила суть происходящего. По ее словам, закон запрещает выгуливать собак без поводка, в связи с чем «будет суд», который с высокой вероятностью примет решение «разорвать» собаку.
«У меня папа — полиционер. Посмотрим, как будет», — предупредила она, в то время как развивавшийся на заднем плане конфликт угас.
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