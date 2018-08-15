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В Ленобласти найден крупный склад оружия
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В Ленинградской области нашли крупный арсенал оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Ленинградской области в ходе расследования дела крупной ОПГ обнаружен крупный арсенал, состоящий из 14 бомб, 10 гранат, двух винтовок и другого оружия, сообщает СК РФ.
"В рамках уголовного дела о бандитизме, вымогательствах и похищениях людей, расследуемого в отношении главаря банды Леонида Колесникова и 17 его подельников, следователи изъяли на объекте незавершенного строительства две винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, семь тысяч патронов, 14 самодельных взрывных устройств, 10 гранат, 140 детонаторов, выстрел к гранатомету и 14 снарядов", — говорится в сообщении на канале СК в WhatsApp.
Подчеркивается, что на место были вызваны специалисты-взрывотехники.
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