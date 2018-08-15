Турист отметил день рождения на Ибице и умер

Англичанин скончался во время празднования своего дня рождения в курортном городе Сан-Антонио-Абад на острове Ибица. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел, когда британец отмечал с друзьями 24-летие на пляже Гала Грацио. В честь праздника он прыгнул со скалы и ударился головой о камни. Приятели вытащили его из воды, однако спасателям не удалось откачать пострадавшего. Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате остановки сердца.

Скалы на пляже Гала Грацио — очень популярное место среди отдыхающих из-за шестиметровой скалы, с которой путешественники часто прыгают в воду.