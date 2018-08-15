На Ставрополье подросток изнасиловал пенсионерку

"По данным следствия, ночью 4 июля молодой человек проник через приоткрытое окно в дом 71-летней жительницы одного из сел Петровского района. Угрожая ножом, он избил ее по голове и телу, затем связав руки косынкой, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 15-летнего подростка возбуждено по статьям УК РФ "изнасилование", "иные насильственные действия сексуального характера", добавили в СК.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначен ряд судебных экспертиз, говорится в сообщении.