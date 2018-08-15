В Казахстане взорвался полигон: пострадали военные

В Казахстане при взрыве на полигоне пострадали 10 военнослужащих

На учебном полигоне «Казахстан» в Алматинской области произошла детонация неустановленного предмета, которая привела к ранениям десяти военнослужащих.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана , детонация произошла при подготовке мишенного поля.

Отмечается, что сержант Ахметов, получивший травму, проехал на КаМАЗе около 3 км и доложил об инциденте.

«В результате девяти сослуживцам М. Ахметова в полевых условиях врачами была оперативно оказана первая медицинская помощь», — отметили в Минобороны.

Состояние военнослужащих стабильно.

В июле при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.