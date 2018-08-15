Ещё
В Казахстане взорвался полигон: пострадали военные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане при взрыве на полигоне пострадали 10 военнослужащих 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Sputnik / Анатолий Устиненко
На учебном полигоне «Казахстан» в Алматинской области произошла детонация неустановленного предмета, которая привела к ранениям десяти военнослужащих.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана, детонация произошла при подготовке мишенного поля.
Отмечается, что сержант Ахметов, получивший травму, проехал на КаМАЗе около 3 км и доложил об инциденте.
«В результате девяти сослуживцам М. Ахметова в полевых условиях врачами была оперативно оказана первая медицинская помощь», — отметили в Минобороны.
Состояние военнослужащих стабильно.
В июле при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.
RT на русском: последние новости
Умер актёр Николай Кириченко СМИ сообщили о десятках погибших при обрушении моста в Италии СМИ: В Афганистане при нападении талибов на базу погибли 45 человек
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке49
Названа причина смерти Успенского10
Скончался актер из «Каменской»9
Эрдоган нанес новый удар по Трампу274
Следователь назвал причастных к убийству Листьева46
Видео
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение