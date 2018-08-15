В Сочи мальчик выжил, упав с пятого этажа

В Сочи полуторагодовалый мальчик выжил, упав с пятого этажа

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии поступило во вторник.

"Около 15.00 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение от местных жителей о том, что из окна 5-го этажа многоквартирного дома в Адлерском районе выпал ребенок. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в УВД по городу Сочи, ребенок находился дома с отцом.

"По предварительным данным, отец ребенка лег спать, 1,5-годовалый мальчик находился рядом. Он встал, залез на спинку дивана и выпал в окно. Зацепился за электропровода и деревья и остался жив", — рассказали в ведомстве.

В управлении здравоохранения администрации курорта РИА Новости подтвердили, что ребенок с травмами, подходящими под описание произошедшего, действительно поступил в городскую больницу.