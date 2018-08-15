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В Сочи мальчик выжил, упав с пятого этажа
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В Сочи полуторагодовалый мальчик выжил, упав с пятого этажа 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 5-го этажа в Адлерском районе Сочи, ребенок остался жив, зацепившись за электропровода и деревья, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии поступило во вторник.
"Около 15.00 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение от местных жителей о том, что из окна 5-го этажа многоквартирного дома в Адлерском районе выпал ребенок. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в УВД по городу Сочи, ребенок находился дома с отцом.
"По предварительным данным, отец ребенка лег спать, 1,5-годовалый мальчик находился рядом. Он встал, залез на спинку дивана и выпал в окно. Зацепился за электропровода и деревья и остался жив", — рассказали в ведомстве.
В управлении здравоохранения администрации курорта РИА Новости подтвердили, что ребенок с травмами, подходящими под описание произошедшего, действительно поступил в городскую больницу.
"Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь. Угрозы для его жизни нет", — заявили в управлении.
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