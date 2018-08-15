Следователь назвал причастных к убийству Листьева

По словам Александра Мишина, в 1995 году бывшего старшим лейтенантом милиции и входившим в следственную группу по делу о смерти телеведущего, следователям понадобились пять дней, чтобы «заговорить» о непосредственном отношении Березовского к преступлению.

Тем не менее следственная группа получила «неофициальную команду не лезть в определенные вещи». Кроме того, вскоре Березовский покинул страну, однако команда «не лезть» последовала и по отношению к его правой руке — бизнесмену Бадри Патаркацишвили

«Была масса оперативной информации на эту тему», — отметил Мишин, посетовав, что следователям не было «позволено» заняться ее разработкой.