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Следователь назвал причастных к убийству Листьева
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Следователь назвал причастных к убийству Листьева 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Олигарх Борис Березовский причастен к убийству журналиста Владислава Листьева. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил бывший следователь по этому делу.
По словам Александра Мишина, в 1995 году бывшего старшим лейтенантом милиции и входившим в следственную группу по делу о смерти телеведущего, следователям понадобились пять дней, чтобы «заговорить» о непосредственном отношении Березовского к преступлению.
Тем не менее следственная группа получила «неофициальную команду не лезть в определенные вещи». Кроме того, вскоре Березовский покинул страну, однако команда «не лезть» последовала и по отношению к его правой руке — бизнесмену Бадри Патаркацишвили.
«Была масса оперативной информации на эту тему», — отметил Мишин, посетовав, что следователям не было «позволено» заняться ее разработкой.
Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома. Согласно теориям разных людей, заказать убийство журналиста могли Борис Березовский, глава службы безопасности президента России Александр Коржаков, предприниматель Сергей Лисовский и другие.
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