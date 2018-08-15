Взрыв газа в Орле: пострадали два человека

Из-за взрыва газа в Орле пострадали два человека

Два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Орле , спасателям пришлось эвакуировать более 60 человек, сообщило ГУ МЧС по региону в среду.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел вечером во вторник в одной из квартир пятиэтажного восьмиподъездного дома по улице Красноармейская. Информация о случившемся поступила в 22.20 мск.

"По прибытию первого пожарного подразделения… было обнаружено интенсивное горение внутри квартиры на пятом этаже. Пожар был локализован спустя 15 минут. Полная ликвидация последствий возгорания происходила ещё чуть больше часа. В результате взрыва бытового газа в квартире в третьем подъезде данного дома были выбиты стеклопакеты в зале, на балконе и кухне, с последующим возгоранием в квартире", — говорится в сообщении.

Кроме того, огнем повреждены лестничная клетка, двери соседних квартир и квартира на втором этаже.

"В результате возгорания погибших нет, пострадали два человека: женщина 1985 г.р. и мужчина 1998 г.р., которые были госпитализированы в областную клиническую больницу (ожоговое отделение). Эвакуировано более 60 человек", — информирует ведомство, уточняя, что всего в доме зарегистрированы 443 человека.

Всего к тушению пожара привлекались 60 человек и 23 единицы техники.