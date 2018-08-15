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Взрыв газа в Орле: пострадали два человека
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Из-за взрыва газа в Орле пострадали два человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МЧС по Орловской области
Два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Орле, спасателям пришлось эвакуировать более 60 человек, сообщило ГУ МЧС по региону в среду.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел вечером во вторник в одной из квартир пятиэтажного восьмиподъездного дома по улице Красноармейская. Информация о случившемся поступила в 22.20 мск.
"По прибытию первого пожарного подразделения… было обнаружено интенсивное горение внутри квартиры на пятом этаже. Пожар был локализован спустя 15 минут. Полная ликвидация последствий возгорания происходила ещё чуть больше часа. В результате взрыва бытового газа в квартире в третьем подъезде данного дома были выбиты стеклопакеты в зале, на балконе и кухне, с последующим возгоранием в квартире", — говорится в сообщении.
Кроме того, огнем повреждены лестничная клетка, двери соседних квартир и квартира на втором этаже.
"В результате возгорания погибших нет, пострадали два человека: женщина 1985 г.р. и мужчина 1998 г.р., которые были госпитализированы в областную клиническую больницу (ожоговое отделение). Эвакуировано более 60 человек", — информирует ведомство, уточняя, что всего в доме зарегистрированы 443 человека.
Всего к тушению пожара привлекались 60 человек и 23 единицы техники.
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