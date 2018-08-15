Вдова убитого в ЦАР журналиста назвала виновных в его смерти

По словам Евгении Расторгуевой, после смерти мужа в Африке ей стало известно о желании Ходорковского поговорить с ней, однако сама она этого не желает, так как считает предпринимателя «ответственным и причастным» к гибели супруга.

«Я бы с ним не хотела разговаривать», — подчеркнула она.

Еще одним человеком, которого Расторгуева винит в смерти мужа, является Андрей Коняхин , главный редактор финансируемого Ходорковским Центра управления расследованиями.

«Человек неадекватен», — считает она.

По ее словам, ни Ходорковский, ни Коняхин не сумели должным образом организовать поезду журналистов в ЦАР, почему и несут на себе ответственность за их убийство.