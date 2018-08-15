Вдова убитого в ЦАР журналиста назвала виновных в его смерти 

Бизнесмен Михаил Ходорковский «ответственен и причастен» к убийству троих россиян в Центральноафриканской республике. Об этом РЕН ТВ заявила вдова одного из них — режиссера Александра Расторгуева.
По словам Евгении Расторгуевой, после смерти мужа в Африке ей стало известно о желании Ходорковского поговорить с ней, однако сама она этого не желает, так как считает предпринимателя «ответственным и причастным» к гибели супруга.
«Я бы с ним не хотела разговаривать», — подчеркнула она.
Еще одним человеком, которого Расторгуева винит в смерти мужа, является Андрей Коняхин, главный редактор финансируемого Ходорковским Центра управления расследованиями.
«Человек неадекватен», — считает она.
По ее словам, ни Ходорковский, ни Коняхин не сумели должным образом организовать поезду журналистов в ЦАР, почему и несут на себе ответственность за их убийство.
О смерти Александра Расторгуева, а также журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике стало известно в конце июля. По данным СМИ, россиян, снимавших документальный фильм, убили 10 вооруженных людей в тюрбанах, возможно, во время ограбления.