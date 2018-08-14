Пострадавшим в Таджикистане альпинистам заплатят

Пострадавшим в Таджикистане альпинистам выплатят компенсацию

Страховые выплаты альпинистам, пострадавшим в ходе жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана , а также семьям погибших составят от 30 до 50 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в Совете по развитию туризма Таджикистана.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"Размер страховых выплат пострадавшим при аварии вертолета Ми-8 на плато Москвина в горах восточного Памира альпинистам и членам семей погибших составит от 30 до 50 тысяч долларов", — сказал представитель Совета.

По его данным, российские альпинисты были застрахованы российскими компаниями "РЕСО-гарантия" и " Сбербанк страхование". "Федерация альпинизма Российской Федерации постоянно работает с этими компаниями и имеет от них определенные бонусы и скидки", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Совет уже начал работать со всеми страховыми компаниями — как российскими, так и белорусской и испанской. "Все они согласились с предоставленными нами документами и согласны выполнить все свои обязательства перед альпинистами и их семьями", — сказал представитель Совета.

При этом он сообщил, что в Таджикистане альпинисты не страховались. "Мы не готовим на восхождение альпинистов, не имеющих страховых документов", — подчеркнул представитель Совета.

По его словам, Совет полностью удовлетворен результатами поисково-спасательной операции, в которой на заключительном этапе эвакуации альпинистов принимали участие четыре вертолета.