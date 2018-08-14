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Пострадавшим в Таджикистане альпинистам заплатят
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Пострадавшим в Таджикистане альпинистам выплатят компенсацию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страховые выплаты альпинистам, пострадавшим в ходе жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана, а также семьям погибших составят от 30 до 50 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в Совете по развитию туризма Таджикистана.
Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.
"Размер страховых выплат пострадавшим при аварии вертолета Ми-8 на плато Москвина в горах восточного Памира альпинистам и членам семей погибших составит от 30 до 50 тысяч долларов", — сказал представитель Совета.
По его данным, российские альпинисты были застрахованы российскими компаниями "РЕСО-гарантия" и "Сбербанк страхование". "Федерация альпинизма Российской Федерации постоянно работает с этими компаниями и имеет от них определенные бонусы и скидки", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Совет уже начал работать со всеми страховыми компаниями — как российскими, так и белорусской и испанской. "Все они согласились с предоставленными нами документами и согласны выполнить все свои обязательства перед альпинистами и их семьями", — сказал представитель Совета.
При этом он сообщил, что в Таджикистане альпинисты не страховались. "Мы не готовим на восхождение альпинистов, не имеющих страховых документов", — подчеркнул представитель Совета.
По его словам, Совет полностью удовлетворен результатами поисково-спасательной операции, в которой на заключительном этапе эвакуации альпинистов принимали участие четыре вертолета.
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