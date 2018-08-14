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Отец больной девочки распечатал деньги на принтере
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Безработный отец распечатал миллионы на принтере на лечение дочери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: scmp.com
Житель китайской провинции Аньхой при помощи отца наладил производство фальшивых денег, чтобы оплатить лечение ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post.
Безработного выдали крупные покупки, которые он стал совершать. Придя к нему домой, чтобы выяснить источник доходов, полицейские обнаружили три работающих принтера, машину для нанесения позолоты и 2,5 миллиона поддельных юаней (около 24 миллионов рублей).
26-летний мужчина объяснил, что стал фальшивомонетчиком, потому что нуждался в деньгах на лечение дочери. Он нашел описание технологии в интернете, купил оборудование для экспериментов и сосредоточился на улучшении качества подделки, пока его 46-летний отец взял на себя печать и сбыт.
Изготовленные купюры не тратили, а продавали на порядок дешевле номинальной стоимости. За банкноту достоинством 100 юаней (около 1000 рублей) брали 8 юаней (около 80 рублей). При обыске в квартире нашли 240 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей), которые были заработаны таким образом.
Обоих фальшивомонетчиков задержали, а поддельные деньги конфисковали.
В 2016 году сообщалось, что полиция японского города Нагоя арестовала буддийского монаха после того, как он расплатился фальшивыми деньгами с 17-летней проституткой.
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