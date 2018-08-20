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Рухнувший мост в Генуе могут снести
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Рухнувший мост в Генуе могут снести 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Генуи готова снять секвестр, наложенный ею в пятницу на рухнувший 14 августа автомобильный мост, в случае, если возникнет реальная опасность обрушения выстоявших конструкций, заявил представитель надзорного ведомства.
В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.
По словам представителя городской прокуратуры, в случае реальной опасности обрушения оставшихся конструкций "есть готовность снять секвестр и разрешить снос". Речь при этом идет, прежде всего, о части инфраструктурного сооружения, нависающей над домами на улице Порро, которые во вторник в страхе спешно покинули местные жители.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром пожарные приостановили работы в так называемой "красной зоне" на месте трагедии после того, как со стороны выстоявших конструкций стали доноситься скрипы, потрескивание и другие настораживающие звуки. В настоящее время в эту зону запрещен въезд любых транспортных средств, а представители пожарной службы и эксперты ведут проверку технического состояния моста.
Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следственное дело по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Главный прокурор города Франческо Коцци отказался раскрыть детали дела, но заявил, что в данном случае имел место "отказ государства от функции контроля" за безопасностью транспортной инфраструктуры.
Параллельно изучением данного вопроса занимаются члены специальной инспекционной комиссии, образованной в четверг министерством инфраструктуры и транспорта Италии. Председатель этой комиссии Роберто Феррацца после первого осмотра развалин обрушившихся конструкций заявил, что причиной ЧП, по всей вероятности, могло стать совпадение целого ряда факторов, связанных, в частности, с техническим состоянием моста и старением материалов.
Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини в понедельник в прямом эфире популярной программы государственного телеканала Rai3 заявил, что еще в феврале инспекторы пожарной службы, проводившие очередной осмотр моста, выявили определенные факты, связанные со старением конструкций, и передали материалы об этом в компетентные органы.
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