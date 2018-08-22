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Обрушение моста в Италии попало на видео
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Обрушение моста в Италии попало на видео 

Lenta.ru
В сети появилось видео, снятое городскими камерами в Генуе, на котором запечатлено обрушение автомобильного моста. Кадры опубликовал на YouTube-канал издания La Repubblica.
Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. По официальным данным, в происшествии погибли 43 человека. Спасатели также предупредили, что еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может рухнуть на жилые дома.
Причина обрушения пока неизвестна. По одной из версий, инцидент произошел из-за сильного дождя. По словам прокурора Генуи, это произошло из-за человеческой ошибки, а не рокового стечения обстоятельств.
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