Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие

Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка

7/11 Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка

Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего

6/11 Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего

Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м. Архивный снимок

3/11 Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м. Архивный снимок

Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах

2/11 Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах

В Генуе (Италия) обрушился мост Моранди. СМИ сообщили о гибели «десятков людей», в правительстве Италии подтвердили гибель 11 человек.

Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters . Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м.

Выживших достали из-под обломков рухнувшего автомобильного моста в Генуе на северо-западе Италии. Об этом сообщает телеканал Rai News.

По его данным, из-под завалов уже извлекли семь пострадавших. Их вертолетом доставили в городские больницы. Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.

Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка.

Как отмечается, спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков. Некоторые из них упали в реку. В качестве меры предосторожности некоторые машины, оставшиеся на мосту вблизи провала, пока не трогают, пишет ANSA.