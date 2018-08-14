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Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие
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Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие 

Рамблер 43 минуты назад
В Генуе (Италия) обрушился мост Моранди. СМИ сообщили о гибели «десятков людей», в правительстве Италии подтвердили гибель 11 человек.
1/11  В Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10
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2/11  Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах
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3/11  Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м. Архивный снимок
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4/11  По данным телеканала Rai News из-под завалов уже извлекли семь пострадавших
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5/11  Их вертолетом доставили в городские больницы
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6/11  Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего
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7/11  Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка
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В Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters. Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м.
Выживших достали из-под обломков рухнувшего автомобильного моста в Генуе на северо-западе Италии. Об этом сообщает телеканал Rai News.
По его данным, из-под завалов уже извлекли семь пострадавших. Их вертолетом доставили в городские больницы. Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.
Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка.
Как отмечается, спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков. Некоторые из них упали в реку. В качестве меры предосторожности некоторые машины, оставшиеся на мосту вблизи провала, пока не трогают, пишет ANSA.
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