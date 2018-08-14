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Россия решила избавиться от короля воров
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Россия решила избавиться от короля воров 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал указ о выдворении из России претендента на воровской трон, 60-летнего Тариела Ониани (Таро), отбывающего 10-летнее заключение в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.
Ониани — глава кутаисского воровского клана. Менее чем через год он должен выйти на свободу.
Как сообщает информационное агентство «ПраймКрайм», приказ датирован 8 августа, для его подписания министр внутренних дел даже прервал отпуск. Ониани может обжаловать приказ в суде.
Таро называют главным претендентом на воровской трон после того, как предыдущий глава криминального мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой) был приговорен к 10 годам заключения за вымогательство.
Как пишет «Лента.ру», Ониани может быть выдворен из России при условии, что его российское гражданство будет признано недействительным. По некоторой информации, Таро уже отказался от грузинского гражданства, и в случае, если его не признают гражданином России, он будет выдворен в Испанию, где его обвиняют в создании преступной группировки и легализации средств, полученных преступным путем.
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