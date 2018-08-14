Россия решила избавиться от короля воров

Ониани — глава кутаисского воровского клана. Менее чем через год он должен выйти на свободу.

Как сообщает информационное агентство «ПраймКрайм», приказ датирован 8 августа, для его подписания министр внутренних дел даже прервал отпуск. Ониани может обжаловать приказ в суде.

Таро называют главным претендентом на воровской трон после того, как предыдущий глава криминального мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой) был приговорен к 10 годам заключения за вымогательство.