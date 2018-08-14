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Спасены заблокированные в горах Алтая туристы
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На Алтае спасатели эвакуировали заблокированных в горах туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Сибирский региональный центр МЧС России
Спасателям удалось эвакуировать с вершины Ак-Кем четырех туристов, ждавших помощи три дня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу МЧС РФ по Республике Алтай.
Сигнал SOS от туристической группы из четырех человек, которые находились в Усть-Коксинском районе республики на вершине Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров, поступил в воскресенье.
"В 19.00 (15.00 мск) спасатели вылетели в Горно-Алтайск, мы ожидаем прибытие борта в 20.15 (16.15 мск). Удалось спасти всех, на борту находятся четверо туристов, пять спасателей и члены экипажа", — сказал представитель МЧС.
В горах вертолет совершил посадку на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты составил еще более 2 тысяч метров. Маршрут, по которому следовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая.
Вертолёт МЧС России вылетел в горы Алтая для эвакуации туристов. 14 августа 2018
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