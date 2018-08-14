Спасены заблокированные в горах Алтая туристы

На Алтае спасатели эвакуировали заблокированных в горах туристов

Сигнал SOS от туристической группы из четырех человек, которые находились в Усть-Коксинском районе республики на вершине Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров, поступил в воскресенье.

"В 19.00 (15.00 мск) спасатели вылетели в Горно-Алтайск, мы ожидаем прибытие борта в 20.15 (16.15 мск). Удалось спасти всех, на борту находятся четверо туристов, пять спасателей и члены экипажа", — сказал представитель МЧС.

В горах вертолет совершил посадку на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты составил еще более 2 тысяч метров. Маршрут, по которому следовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая

Вертолёт МЧС России вылетел в горы Алтая для эвакуации туристов. 14 августа 2018