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При обрушении моста в Генуе погибли десятки людей
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При обрушении моста в Генуе погибли десятки людей 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Twitter
В районе города Генуя на северо-западе Италии рухнул мост, по которому проходит трасса А10. Об этом сообщает Rai News 24.
Под обломками моста погребено множество автомобилей. По словам спасателей, речь идет о десятках жертв.
По данным телеканала, длина упавшей части моста составила около ста метров. Погибли люди, чьи машины упали с моста, а также те, кто находился под мостом в момент происшествия. Спасатели извлекли из-под обломков двух пострадавших, они госпитализированы.
Причины происшествия пока неизвестны. Обрушение произошло в условиях непогоды и сильного ветра.
На месте происшествия работают около 200 спасателей.
Мост был открыт в 1967 году. Его общая длина составляет 1182 метра, высота пролетов — более 45 метров, а высота опор — 90 метров. Под рухнувшей частью моста находятся торговые центры, промышленные склады, несколько жилых домов и железная дорога, соединяющая Геную с Миланом.
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