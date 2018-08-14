При обрушении моста в Генуе погибли десятки людей

В районе города Генуя на северо-западе Италии рухнул мост, по которому проходит трасса А10. Об этом сообщает Rai News 24.

Под обломками моста погребено множество автомобилей. По словам спасателей, речь идет о десятках жертв.

По данным телеканала, длина упавшей части моста составила около ста метров. Погибли люди, чьи машины упали с моста, а также те, кто находился под мостом в момент происшествия. Спасатели извлекли из-под обломков двух пострадавших, они госпитализированы.

Причины происшествия пока неизвестны. Обрушение произошло в условиях непогоды и сильного ветра.

На месте происшествия работают около 200 спасателей.