Турист вырыл себе яму на пляже и утонул в ней

На курорте во Франции 21-летний турист вырыл в песке яму, залез в нее и не успел выбраться, когда пришла волна. Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел на пляже Бартбатре на острове Нуармутье. Как сообщили в местной прокураторе, турист выкопал слишком глубокую яму, чтобы поместиться в нее стоя, и не смог освободиться, когда вода внезапно начала прибывать.

Родственники попытались вытащить его в безопасное место, но прибывшие службы экстренной помощи не смогли спасти туриста.