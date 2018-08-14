Кассир «подарила» безработному 400 тысяч рублей

Ошибка кассира сделала безработного богаче на 400 тысяч рублей

Кассир банка в Ханты-Мансийском автономном округе выдала безработному вместо 400 рублей в тысячу раз больше. Мужчина сбежал вместе с деньгами, но полиции удалось его задержать, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, на пульт дежурного позвонил представитель одного из банков в городе Урай . Он сообщил о хищении денежных средств.

В ходе розыска удалось задержать беглеца. Им оказался ранее судимый безработный местный житель.

«Мужчина пытался обналичить денежные средства в сумме 400 рублей со своей карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру. По своей невнимательности последняя отдала клиенту 400 тысяч рублей», — сообщил представитель МВД.

Как выяснилось, безработный успел потратить лишь 600 рублей из всей суммы. На них он купил алкоголь, а остальное спрятал в диван.