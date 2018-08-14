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Кассир «подарила» безработному 400 тысяч рублей
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Ошибка кассира сделала безработного богаче на 400 тысяч рублей 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кассир банка в Ханты-Мансийском автономном округе выдала безработному вместо 400 рублей в тысячу раз больше. Мужчина сбежал вместе с деньгами, но полиции удалось его задержать, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
По данным ведомства, на пульт дежурного позвонил представитель одного из банков в городе Урай. Он сообщил о хищении денежных средств.
В ходе розыска удалось задержать беглеца. Им оказался ранее судимый безработный местный житель.
«Мужчина пытался обналичить денежные средства в сумме 400 рублей со своей карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру. По своей невнимательности последняя отдала клиенту 400 тысяч рублей», — сообщил представитель МВД.
Как выяснилось, безработный успел потратить лишь 600 рублей из всей суммы. На них он купил алкоголь, а остальное спрятал в диван.
«С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку», — пояснили в полиции. По факту кражи заведено уголовное дело.
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