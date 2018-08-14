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В Петербурге обрушились строительные леса
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В Петербурге при обрушении строительных лесов пострадали пять рабочих 

RT на русском 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Санкт-Петербурге произошло обрушение строительных лесов, в результате ЧП госпитализированы пять рабочих, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Адмиралтейского района города.
Отмечается, что строительные леса обрушились с четвёртого по первый этажи в ходе проведения капитального ремонта фасада одного из домов на Гражданской улице.
«Дом 1836 года постройки — выполнялись работы по ремонту фасада по заказу Фонда капитального ремонта. При обрушении лесов пострадали пять человек, из них двое — в тяжёлом состоянии», — сообщил представитель администрации.
Он добавил, что сотрудники МЧС устранили угрозу дальнейшего обрушения лесов. Причины произошедшего устанавливают специалисты.
Ранее стало известно, что в Московской области обрушился надземный пешеходный мост.
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