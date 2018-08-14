В Петербурге обрушились строительные леса

В Петербурге при обрушении строительных лесов пострадали пять рабочих

Санкт-Петербурге произошло обрушение строительных лесов, в результате ЧП госпитализированы пять рабочих, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Адмиралтейского района города.

Отмечается, что строительные леса обрушились с четвёртого по первый этажи в ходе проведения капитального ремонта фасада одного из домов на Гражданской улице.

«Дом 1836 года постройки — выполнялись работы по ремонту фасада по заказу Фонда капитального ремонта. При обрушении лесов пострадали пять человек, из них двое — в тяжёлом состоянии», — сообщил представитель администрации.

Он добавил, что сотрудники МЧС устранили угрозу дальнейшего обрушения лесов. Причины произошедшего устанавливают специалисты.