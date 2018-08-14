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Туристов из Петербурга эвакуируют на вертолете
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Были у вас на Колыме. Туристов из Петербурга эвакуируют на вертолете 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Трое туристов из Санкт-Петербурга при сплаве по горной реке в Магаданской области остались без лодки с продуктами и медикаментами, эвакуировать людей планируется авиацией МЧС.
Туристы при сплаве по горной речке потеряли лодку с продуктами и медикаментами. Вызволить мужчин возможно только вертолетом. Без авиации к ним не подобраться (только по прямой от Магадана — 600 км): местность горная, непроходимые леса, полные реки. сообщает "Интерфакс".
Для спасения туристов, у которых сохранились две палатки и спутниковый телефон, планируется задействовать воздушное судно Хабаровского авиационно-спасательного центра.
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