Были у вас на Колыме. Туристов из Петербурга эвакуируют на вертолете

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Трое туристов из Санкт-Петербурга при сплаве по горной реке в Магаданской области остались без лодки с продуктами и медикаментами, эвакуировать людей планируется авиацией МЧС Туристы при сплаве по горной речке потеряли лодку с продуктами и медикаментами. Вызволить мужчин возможно только вертолетом. Без авиации к ним не подобраться (только по прямой от Магадана — 600 км): местность горная, непроходимые леса, полные реки. сообщает "Интерфакс" Для спасения туристов, у которых сохранились две палатки и спутниковый телефон, планируется задействовать воздушное судно Хабаровского авиационно-спасательного центра.