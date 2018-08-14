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Сердечный прокол: за смерть пациента врач заплатит 20 тысяч рублей 

Вести.Ru 2 часа назад
Хабаровский врач, который во время операции на грудной клетке случайно проколол сердце, заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
Гематолог проводил пациентке процедуру стернальной пункции (методика получения костного мозга из грудной кости). Во время операции врач концом иглы случайно проколол женщине сердечную мышцу, в результате чего она скончалась на месте.
В ходе следствия обвиняемая во всем призналась, раскаялась и принесла извинения родственникам потерпевшей. Гематологу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
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