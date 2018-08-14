Россиянин получил пять лет колонии за комментарии в соцсети 

Житель города Орла приговорен к пяти годам колонии за оправдывающие терроризм комментарии к публикации в социальной сети «ВКонтакте».
«Согласно данным следствия, один из пользователей социальной сети С. разместил комментарии с «признаками оправдания [запрещенной в РФ] исламистской террористической организации „ИГИЛ“*, а также религиоведческие признаки оправдания терроризма». Об этом сообщили на сайте Орловской областной прокуратуры. С. признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч.2 ст. 205.2 УК России)», — передает газета «Взгляд».
Московский окружной военный суд, кроме пяти лет лишения свободы, запретил осужденному администрирование веб-сайтов в течение трех лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Ридус» рассказывал о целой серии уголовных дел за посты, комментарии, репосты и лайки в соцсети «ВКонтакте». Так, жителя города Заринска Алтайского края Антона Ангела обвинили в экстремизме из-за репоста и пригрозили закрыть в психиатрической больнице. Жителя Барнаула, 38-летнего Андрея Шашерина, тоже обвиняют в экстремизме — за мем с патриархом Кириллом, и тоже в соцсети «ВКонтакте».
В Барнауле это уже третья громкая история, связанная с уголовными делами за мемы и репосты. До этого фигурантами дел стали 23-летняя Мария Мотузная и 18-летний Даниил Маркин. Кроме того, за активность в соцсети открыто уголовное дело на жителя Твери Сергея Соколова и жительницу Абакана Лидию Баинову.