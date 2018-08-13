Ещё
Одна из сестер Хачатурян раскаялась в убийстве отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова сообщила о раскаянии одной из сестер, обвиняемой в убийстве отца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в московском СИЗО-6 младшую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и увидела в ней "тяжелое раскаяние", о чем сообщила по итогам посещения журналистам.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Суд 2 августа арестовал всех трех сестер.
"Я встретилась с Марией — это одна из сестер, которая является несовершеннолетней, и встреча была долгой: больше часа мы говорили… Конечно, я увидела тяжелое раскаяние, переживание, тут даже, наверно, говорить об этом лишнее", — рассказала Кузнецова.
Она отметила, что помимо морального состояния девушки на встрече обсуждались и другие вопросы, в частности касающиеся медицинского обслуживания.
"Договорились о дополнительном запросе документов в той поликлинике, в которой она наблюдалась, и будет назначено дополнительное обследование. Ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации, которая будет запрошена", — отметила омбудсмен.
Она подчеркнула, что важно, чтобы у девушки была возможность с 1 сентября погрузиться в учебу, так как до этого она редко посещала школу. Сама девушка, по словам Кузнецовой, также выразила желание пообщаться с мамой и сестрами, и омбудсмен обещала оказать содействие.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женское счастье Поклонской и другие события дня43
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие
Сын депутата убил целую семью450
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле118
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму321
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение