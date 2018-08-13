Трагедия на пике Сомони: в горах погибли трое россиян

Трое альпинистов из России и два члена экипажа погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана . Всего на его борту находились 15 альпинистов и три члена экипажа. Группа возвращалась в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони в Таджикистане. Причинами происшествия называют погодные условия — сильный ветер и плохую видимость. Это не первый случай в этом году, когда из-за погоды альпинисты терпели бедствие.

Трое российских альпинистов и два члена экипажа погибли после жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана. Об этом РИА «Новости» заявили в комитете по ЧС республики.

«Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что шесть российских альпинистов, получивших тяжелые ранения, из райцентра Ляхш были срочно доставлены в Душанбе и госпитализированы.

Напомним, что вчера 15 альпинистов и трое членов экипажа, совершившие восхождение на высочайшую вершину Таджикистана — пик Исмоили Сомони (это бывший пик Коммунизма высотой 7495 метров, — «Газета.Ru» ) — сели на борт вертолета Ми-8 для того, чтобы вернуться в базовый лагерь, расположенный в низовьях ледника Фортамбек.

В 14:30 по московскому времени вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4,2 тысячи метров в горах Памира. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявили, что сразу после происшествия связь с бортом прервалась.

Республиканские спасатели задействовали в операции по спасению пять вертолетов. Для эвакуации людей на место происшествия также вылетели два вертолета Ми-8 с российской военной базы.

Первым о пятерых погибших — двух членах экипажа и трех альпинистах — сообщило таджикское издание «Asia-Plus» со ссылкой на участника спасательной операции. Тем не менее, до недавнего времени власти не подтверждали гибель людей. СМИ также отметило, что разбившийся Ми-8 был арендован туристической фирмой PamirPeaks у Нацгвардии Таджикистана.

Белоруссии. По данным посольства России в Таджикистане, на борту Ми-8 было 13 российских альпинистов, а также по одному человеку из Испании

В день трагедии в Таджикистане произошло еще одно ЧП, связанное с альпинизмом. В России в Горном Алтае из-за резкого ухудшения погоды ветер унес палатку со снаряжением туристической группы, которая располагалась на горе Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров. После этого люди подали сигнал SOS.

У заблокированных туристов оставался запас продуктов, а также горелка, отметили в МЧС . Тем не менее, самостоятельно спуститься с вершины они не смогли из-за физической усталости.

«Мужчины, заблокированные в горах — опытные туристы, но большинство альпинистского снаряжениям потеряли во время укрытия», — заявили в ведомстве.

Из-за непогоды — в горах сильный туман, идет дождь, переходящий в снег, и дует сильный ветер — спасатели не могут экстренно помочь туристам. Тем не менее, сегодня в аэропорт Горно-Алтайска уже прибыл вертолет МЧС Ми-8 из Красноярска . На данный момент он не может вылететь на помощь альпинистам из-за погоды.

«В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более двух тысяч метров. Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Предстоит сложная работа по спасению, только бы не подвела погода», — прокомментировал спасательную операцию глава представитель МЧС России Владимир Овсиенко.

Отметим, что в августе также стало известно о том, что 10 спасателей высокогорного поисково-спасательного отряда отправились спасать группу из 12 альпинистов из Москвы , заблудившихся на Эльбрусе. Россияне застряли на высоте 4,2 тыс. метров из-за погодных условий.

Один из участников группы попал в ледовую трещину, спасатели достали его и спустили вниз. Первоначально спортсмен жаловался на боли в спине, однако от госпитализации отказался. Впрочем, как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, остальные участники группы не пострадали.

В начале августа СМИ также рассказали историю россиянина Александра Гукова, который неделю продержался в горах Пакистана в полном одиночестве.

Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 в горном Пакистане собирались снять фильм, однако во время спуска с вершины Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр застрял на высоте, с которой выбраться без специальной техники было невозможно.

«Я смог поставить палатку на выступе скалы градусов в 60-70. Отправил сигнал SOS группе, которая находилась ниже, и стал ждать помощи. Передал свои точные координаты, и друзья умудрились забросить мне с вертолета «посылку»: газ для горелки, еду», — рассказал он сайту kp.ru.

Гуков добавил, что делал себе массаж ног, чтобы не замерзнуть, и растапливал снег для питья. Через несколько дней у него начались галлюцинации.

«Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 за год до этого. Мне казалось, что мы сидим с ним вдвоем и едим пельмени», — заявил мужчина.

В общей сложности Гудков провел на скале семь суток. По его словам, еще одну ночь он бы не пережил.

Как он позже рассказывал, утром в тот день, когда его спасли, ему пришлось выкинуть насквозь промокший спальник, поскольку «от него было больше холода, чем тепла». Провести ночь без спальника на такой высоте невозможно, пояснил альпинист.

31 июля вертолет поднялся на высоту 6,3 тыс. метров и спустил альпинисту трос, за который он зацепился. На нем он пролетел до базового лагеря на высоте 5 тыс. м, где пострадавшего подняли на борт и доставили в госпиталь.

Серьезных травм у Гукова не оказалось — ему также не грозит ампутация, несмотря на обморожение ног.

Еще один инцидент также произошел в июле этого года. Туристическая группа из 17 человек, в числе которых были 13 детей, застряла в горном приюте «Грозовое плато», расположенном в Приамурье. Из-за резкого разлива реки Эракингра, которая размыла объездную дорогу, туристы оказались заблокированы.

Спасатели попытались добраться к группе на вездеходе, но дорога оказалась непроходимой. Туристам пришлось укрыться от дождя в горном приюте, и как только позволила погода, за ними выслали вертолет МЧС. 13 детей и четверых взрослых благополучно доставили домой в поселок Зея.

Подобные ЧП этим летом происходили не только с российскими альпинистами. 31 июля СМИ сообщили, что спасатели успешно эвакуировали 543 человека с вулкана Ринджани на индонезийском острове Ломбок. Люди застряли там из-за землетрясения магнитудой 6,4 балла, произошедшего 29 июля. Оно разрушило часть горных троп и вызвало камнепад, поэтому туристы, их проводники и носильщики не смогли спуститься вниз.

Всего из-за землетрясения погибли 16 человек, 330 пострадали. Кроме того, были разрушены тысячи домов.