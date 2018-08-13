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Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
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Число погибших при пожарах в Греции возросло до 95 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 95 человек, в больнице скончался 63-летний мужчина, получивший серьезные ожоги, сообщает Sputnik Греция.
"Скончался 63-летний мужчина, госпитализированный с сильными ожогами в отделение интенсивной терапии с 23 июля, когда произошел смертоносный пожар в восточной Аттике", — пишет Sputnik Греция.
Таким образом, больницах скончались 12 человек, пострадавших во время пожара 23 июля.
По данным министерства здравоохранения страны, сейчас в больницах находятся 30 пострадавших, в том числе семь человек в интенсивной терапии.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.
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