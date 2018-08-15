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В Киргизии погиб российский альпинист
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Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения

В Киргизии погиб российский альпинист 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство РФ в Бишкеке подтвердило информацию о гибели российского альпиниста Кирилла Воронкова, погибшего при восхождении в горах Киргизии, и занимается вопросом транспортировки тела россиянина на родину, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы дипломатического ведомства Виктор Харченко.
Ранее киргизские СМИ Киргизии сообщили о гибели 32-летнего альпиниста из Екатеринбурга при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 3400 метров.
"Посольство выражает соболезнование родным погибшего спортсмена. В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", — сообщил он.
Представитель пресс-службы отметил, что в настоящий момент спасатели МЧС Киргизии ведут поиск еще одного россиянина Максима Желимолая, связь с которым прервалась 12 августа во время покорения пика Победы.
"Мы взаимодействуем по этому вопросу с МЧС республики", — сообщил он, добавив, что по этому случаю пока рано делать какие-либо прогнозы.
В конце июля под камнепад в горах Киргизии при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 метров над уровнем моря попала группа казахских и российских альпинистов. Один человек погиб, пострадали четверо россиян и трое казахстанцев.
Киргизия, свыше 90% площади которой занимают горы, привлекает альпинистов со всего мира. На территории страны находятся несколько десятков горных пиков высотой свыше 7 тысяч метров. Ежегодно в горах республики происходят десятки несчастных случаев требующих экстренной эвакуации альпинистов и горных туристов.
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