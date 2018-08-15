В Киргизии погиб российский альпинист

Ранее киргизские СМИ Киргизии сообщили о гибели 32-летнего альпиниста из Екатеринбурга при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 3400 метров.

"Посольство выражает соболезнование родным погибшего спортсмена. В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", — сообщил он.

Представитель пресс-службы отметил, что в настоящий момент спасатели МЧС Киргизии ведут поиск еще одного россиянина Максима Желимолая, связь с которым прервалась 12 августа во время покорения пика Победы.

"Мы взаимодействуем по этому вопросу с МЧС республики", — сообщил он, добавив, что по этому случаю пока рано делать какие-либо прогнозы.

В конце июля под камнепад в горах Киргизии при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 метров над уровнем моря попала группа казахских и российских альпинистов. Один человек погиб, пострадали четверо россиян и трое казахстанцев.

Киргизия, свыше 90% площади которой занимают горы, привлекает альпинистов со всего мира. На территории страны находятся несколько десятков горных пиков высотой свыше 7 тысяч метров. Ежегодно в горах республики происходят десятки несчастных случаев требующих экстренной эвакуации альпинистов и горных туристов.