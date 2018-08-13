Обманутый строитель разрушил возведенные им дома

Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома

Великобритании разъяренный строитель разрушил возведенные им дома. Как сообщает издание The Sun, общая сумма ущерба составила около 2,5 миллиона фунтов (217,3 миллиарда рублей).

Инцидент произошел в городе Бантингфорд, графство Хартфордшир. 30-летний Даниель Нигоу (Daniel Neagu) пригнал к новостройкам два экскаватора, а затем уничтожил пять зданий с помощью их ковшей. Свидетели уверяют, что при этом он смеялся и делал снимки. Местные жители попытались остановить его. Он, в свою очередь, заверил их, что разрушает лишь те дома, за возведение которых ему не заплатили.

Вызвавшая полицию 61-летняя Элейн Франсуа (Elaine Francois) заявила, что произошедшее напомнило ей «взрыв бомбы или землетрясение». Нигоу арестовали на месте, он выглядел абсолютно спокойным и не оказал сопротивления, когда на него надевали наручники.

Мужчину уже обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это Нигоу может оказаться в тюрьме на срок до десяти лет.