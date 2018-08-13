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Подросток признал вину в поджоге церкви в Карелии
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Подросток признал вину в поджоге церкви в Карелии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подросток дал признательные показания по делу о о поджоге Успенской церкви в Карелии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Был задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь.
"Да, он признал вину, и сейчас находится под стражей на 30 суток", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось также, что подросток помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.
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