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В колонии под Ярославлем покончил с собой осужденный
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В колонии под Ярославлем покончил с собой осужденный 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Осужденный покончил с собой в колонии в Рыбинске (Ярославская область), еще двое совершили попытки суицида, сделав это напоказ, в целях шантажа руководства колонии, сообщила РИА Новости в четверг представитель УФСИН по региону.
"Пятнадцатого августа в ИК-2 УФСИН России по Ярославской области в 19.00 сотрудниками учреждения в одном из отрядов обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено", — рассказала собеседница.
СУ СКР по региону сообщает о том, что погибшему было 33 года.
"По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску… проводится доследственная проверка. Следователем выполнены осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — информирует ведомство.
Представитель УФСИН также рассказала РИА Новости, что еще двое осужденных в той же колонии предприняли попытки суицида.
"С целью противодействия администрации исправительного учреждения при проведении режимных требований в соответствии с действующим законодательством двое осужденных совершили акт демонстративно-шантажного характера… в помещении прогулочного дворика. Осужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются", — сказала собеседница.
Она уточнила, что с пострадавшими работают психологи. УФСИН проводит проверку по обоим инцидентам.
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