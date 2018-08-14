30 тысяч человек остались без света в Приморье

В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Приморском крае около 30 тысяч человек остались без света из-за отключений, вызванных непогодой. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на данные Министерства энергетики России «Без электроснабжения остались бытовые потребители Шкотовского района (около 30,7 тысяч человек), предприятия местной промышленности. Мощность отключённых потребителей — 7,4 МВт», — заявили в министерстве. Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании», отключения произошли из-за сильных дождей и грозы на юге Приморья. Ранее стало известно, что в Хабаровске около 100 тысяч человек остались без электроэнергии из-за неполадок в оборудовании.