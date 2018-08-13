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В Подмосковье сотрудник скорой выстрелил в пациента
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В Подмосковье сотрудник скорой выстрелил в пациента 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Московской области фельдшер скорой помощи выстрелил в пациента, к которому прибыл на вызов. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, жители одного из подмосковных городов вызвали скорую помощь мужчине, который без сознания лежал на улице. Прибывшие медики привели его в чувства, однако пациент остался этим недоволен и начал кричать на врачей матом.
После этого мужчина взял камень и замахнулся им в фельдшера, на что тот отреагировал, достав травматический пистолет, предупредительно выстрелив в воздух, а затем в ногу пациента. «Обезвредив» мужчину, медики оказали ему помощь и госпитализировали.
В начале июля врачи скорой помощи из Нового Уренгоя отказались доставить в больницу 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Прокурорская проверка показала, что незаконный отказ в госпитализации был вызван нежеланием медиков увеличивать показатель «Смертность в присутствии бригады СМП» в своей ведомственной статистической отчетности.
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