В Подмосковье сотрудник скорой выстрелил в пациента

Московской области фельдшер скорой помощи выстрелил в пациента, к которому прибыл на вызов. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, жители одного из подмосковных городов вызвали скорую помощь мужчине, который без сознания лежал на улице. Прибывшие медики привели его в чувства, однако пациент остался этим недоволен и начал кричать на врачей матом.

После этого мужчина взял камень и замахнулся им в фельдшера, на что тот отреагировал, достав травматический пистолет, предупредительно выстрелив в воздух, а затем в ногу пациента. «Обезвредив» мужчину, медики оказали ему помощь и госпитализировали.

В начале июля врачи скорой помощи из Нового Уренгоя отказались доставить в больницу 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Прокурорская проверка показала, что незаконный отказ в госпитализации был вызван нежеланием медиков увеличивать показатель «Смертность в присутствии бригады СМП» в своей ведомственной статистической отчетности.