Устроивший поджог церкви школьник пройдет проверку

Подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога подростка проверят на вменяемость.
«По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджёг Успенскую церковь 1774 года постройки», — говорится в сообщении регионального СК.
Отмечается, что для определения вменяемости поджигателя назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Подросток помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Как сообщал Интерфакс со ссылкой на источник, школьник причислял себя к сатанистам.
10 августа стало известно, что в Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века. По данным МЧС, причиной инцидента мог стать поджог. Церковь была построена в 1774 году и являлась памятником народного деревянного зодчества. СК возбудил уголовное дело.