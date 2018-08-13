Ещё
Устроивший поджог церкви школьник пройдет проверку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская вышла замуж в Крыму
Поклонская вышла замуж в Крыму

Подозреваемого в поджоге церкви в Карелии подростка проверят на вменяемость 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога подростка проверят на вменяемость.
«По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджёг Успенскую церковь 1774 года постройки», — говорится в сообщении регионального СК.
Отмечается, что для определения вменяемости поджигателя назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Подросток помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Как сообщал Интерфакс со ссылкой на источник, школьник причислял себя к сатанистам.
10 августа стало известно, что в Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века. По данным МЧС, причиной инцидента мог стать поджог. Церковь была построена в 1774 году и являлась памятником народного деревянного зодчества. СК возбудил уголовное дело.
RT на русском: последние новости
Вертолёт МЧС вылетел в Горно-Алтайск для спасения застрявших в горах туристов Школьник незаконно пересёк границу России и Абхазии в поисках места для чтения книги В результате крушения самолёта в Индонезии погибли восемь человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А Крым не наш, а Крым не наш»150
Скончался знаменитый участник «Что? Где? Когда?»12
Украину призвали готовиться к бомбардировкам49
Раздел Каспия назвали триумфом Путина277
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле65
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение