Устроивший поджог церкви школьник пройдет проверку

Подозреваемого в поджоге церкви в Карелии подростка проверят на вменяемость

Подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога подростка проверят на вменяемость.

«По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджёг Успенскую церковь 1774 года постройки», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что для определения вменяемости поджигателя назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Подросток помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщал Интерфакс со ссылкой на источник, школьник причислял себя к сатанистам.