Жители Тулы массово отравились в кафе «Тарелка»

В Туле 19 человек отравились в местном кафе

Девятнадцать посетителей кафе "Тарелка" в Туле заразились острой кишечной инфекции. Бактерии сальмонеллы, являющиеся возбудителем заболевания, обнаружены в пробах блюд, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что 6 августа восемь посетителей кафе "Тарелка" обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Пятеро из них были госпитализированы, однако позднее в Роспотребнадзоре уточнили данные о количестве пострадавших. "В общей сложности пострадало 19 человек, в том числе несколько сотрудников заведения, возбудитель заболевания — сальмонелла. Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима", — сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, очаг инфекции локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. "В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное", — отметили в пресс-службе.

Эпидемиологи выявили в кафе ряд нарушений, в том числе касающиеся санитарного состояния предприятия общепита, качества и безопасности пищи. "По итогам проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Решением Советского районного суда города Тулы работа кафе приостановлена на 90 суток", — добавили в пресс-службе.