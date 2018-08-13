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Жители Тулы массово отравились в кафе «Тарелка»
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В Туле 19 человек отравились в местном кафе 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Девятнадцать посетителей кафе "Тарелка" в Туле заразились острой кишечной инфекции. Бактерии сальмонеллы, являющиеся возбудителем заболевания, обнаружены в пробах блюд, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что 6 августа восемь посетителей кафе "Тарелка" обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Пятеро из них были госпитализированы, однако позднее в Роспотребнадзоре уточнили данные о количестве пострадавших. "В общей сложности пострадало 19 человек, в том числе несколько сотрудников заведения, возбудитель заболевания — сальмонелла. Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима", — сказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, очаг инфекции локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. "В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное", — отметили в пресс-службе.
Эпидемиологи выявили в кафе ряд нарушений, в том числе касающиеся санитарного состояния предприятия общепита, качества и безопасности пищи. "По итогам проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Решением Советского районного суда города Тулы работа кафе приостановлена на 90 суток", — добавили в пресс-службе.
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