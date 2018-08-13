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Ребенок решил прыгнуть с тарзанки и остался без руки
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В Алтайском крае ребенку оторвало руку при прыжке с тарзанки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют факт ЧП с участием 13-летнего подростка, который лишился руки, прыгая с тарзанки в реку, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, днем в пятницу возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой "веревки-тарзанки", привязанной к дереву.
"В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.
Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых ребенок получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах.
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